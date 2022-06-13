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Ветеран "Спартака" Кечинов: если история так и будет продолжаться, то начну болеть за другую команду

Бывший игрок "Спартака" Валерий Кечинов заявил, что рассматривает возможность болеть за другой российский клуб.
Фото: ФК "Спартак"
"Что происходит, я вообще понять не могу. Непонятно совсем, что в "Спартаке" сейчас. Если эта история так и будет продолжаться, то я, наверное, начну болеть за другую команду. Одного болельщика команда потеряет. Наверное, буду за "Краснодар" болеть тогда. Ведь, действительно, то, что происходит, не поддается никакой логике. Особенно приглашение главного тренера", - цитирует Кечинова "Матч ТВ".

Напомним, "Спартак" занял десятое место по итогам сезона в чемпионате России. Это повторение худшего результата клуба в 21-м веке. Красно-белые набрали 38 очков и на 27 баллов отстали от "Зенита", который стал чемпионом страны. Кроме того, "Спартак" стал победителем Кубка России, обыграв в финале "Динамо" (2:1).

После завершения сезона главный тренер команды Паоло Ваноли покинул клуб. Сообщалось, что он принял это решение по независящим от команды причинам. Итальянец возглавлял красно-белых с декабря прошлого года. Вместо него должность займет 33-летний испанец Гильермо Абаскаль, который ранее тренировал швейцарский "Базель".


Кечинов Спартак
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