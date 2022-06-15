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Масалитин: хорошо, что Федотова назначили в ЦСКА, но время уже упущено

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью Rusfootball.info отреагировал на назначение Владимира Федотова главным тренером «армейцев».
Фото: Getty Images
- На сегодняшний день Федотов у нас один из самых востребованных тренеров, - отметил Масалитин. - Сообщалось, что в его услугах заинтересованы многие ведущие наши команды. То, что назначили в ЦСКА, конечно, это хорошо, но время уже упущено.

- Почему?

- Надо было делать это назначение гораздо раньше, но, видимо, не могли договориться. Но понимаете, в «Сочи» ему созданы все условия, и команда прогрессировала потихонечку, чего не скажешь о ЦСКА. Почему он ушел из «Сочи»? Думаю, что в принципе это вопрос. Если проблемы начались у «Сочи», то понятно. Другой момент - он пришел в ЦСКА со своим штабом. Почему то же самое не дали сделать Оличу? То, что Федотов может работать с ветеранами, это видно: они начинают по-новому играть. Плюс он может раскрывать молодых. Это очень хорошо. То, что может выстраивать свою схему игры, - тоже хорошо. Но ЦСКА играл по другой схеме. Эти игроки были куплены под эту схему. Впишутся они или нет в концепцию Федотова? Поэтому надо было гораздо раньше назначать тренера, чтобы у него был время во всем разобраться. Так что время упущено.

Здесь, конечно, очень хорошо, что назначили российского специалиста. То есть не будут тренера «душить» из посольства или еще откуда-то, чтобы он собирался и уезжал отсюда. Тут только надо пожелать, чтобы Федотов побыстрее выстроил свою игру и добился результата. И опять же план «Б» нужен, чтобы соломку постелить...

- То есть?

- А если вдруг что-то не заладится? Бывает же такое, что и футболисты, и тренеры хорошие на периферии, но когда попадают в столицу под давление болельщиков и прессы, они не показывают свой максимум. План «Б»? В тренерском штабе нет кого-то, на кого можно в случае чего рассчитывать. Опять же из своих, из армейцев. Если у Федотова не заладится. То есть при плане «Б», допустим, остался бы один из братьев Березуцких, а Березуцкие в ЦСКА пользуются большим авторитетом. Но, конечно, насчёт того, чтобы оставить Березуцких, это вопрос. А так, если не заладилось, должен кто-то принять команду. Обычно это второй тренер, а в данном случае главный тренер в такой ситуации развернется со своим штабом и уйдет, и опять придут новые люди. Но дело в том, что за последнее время немало тренеров уже поменялось.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


Федотов ЦСКА Сочи Масалитин
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