По данным источника, Ислам Машуков находится на просмотре в составе "Пари НН", где тренируется под руководством нового главного тренера нижегородцев Михаила Галактионова.
В прошедшем сезоне Ислам Машуков провел 35 матчей в ФНЛ, в которых забил 14 голов и отдал пять результативных передач. Контракт форварда с владикавказцами завершается в конце июня этого года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Машукова в 600 тысяч евро. В этом году ему исполнилось 27 лет.
Напомним, ранее "Нижний Новгород" переименовался в "ПАРИ НН".
Источник: "Матч ТВ"
СМИ: на просмотре в "ПАРИ НН" находится лучший бомбардир "Алании"
Форвард "Алании" Ислам Машуков может перейти в "ПАРИ Нижний Новгород".
Фото: ФК "Алания"