Перед началом следующего сезона самарцы сыграют в Казани с "Рубином" (28 июня) и "Акроном" (30 июня), после чего в Москве проведут спарринг с "Ахматом" (5 июля). Последним матчем в обозначенном графике станет встреча с "Уралом" в Екатеринбурге (9 июля).
Напомним, "Крылья Советов" под руководством Осинькина заняли восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе самарского клуба 41 набранное очко.
Ранее сообщалось, что Игорь Осинькин может возглавить другой клуб в межсезонье, одним из главных претендентов на специалиста назывался "Спартак", который в итоге назначил на вакантный пост испанца Гильермо Абаскаля.
Источник: Metaratings
Осинькин рассказал, с кем "Крылья" сыграют на летних сборах
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился информацией о том, с кем самарцы проведут товарищеские матчи на этапе подготовки к следующему сезону.
Фото: РПЛ