- Почему такой разительный контраст между провальной первой частью сезона и второй? Всё очевидно - возвращение Георгича. С его приходом поменялось многое. В первую очередь, моменты, связанные с дисциплиной. Карпин - человек, которому не важен статус игрока в команде. Не думаю, что Мбаппе или Салаха в их командах сильно разнесут за одну плохую игру. А Георгич легко мог "пихнуть" Полозу или Хорику - все быстро приходили в нужный тонус. А еще он вернул чувство сплоченности, которого у нас не было. Сделал из нас коллектив - мы бились друг друга за друга, - передает слова Щетинина Sport24.
Главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин вернулся в штаб желто-синих на правах совмещения постов в марте 2022 года. Под руководством Карпина в 2022 году "Ростов" провел 11 матчей, в которых набрал 20 очков (+6=2-3). В итоговой турнирной таблице Российской премьер-лиги сезона-2021/2022 "Ростов" занял девятое место, набрав 38 очков. При этом по итогам осенней части желто-синие набрали 18 очков в 18 матчах и зимнее межсезонье провели в зоне стыковых матчей, а также уступили "Сочи" (0:1) в своем первом официальном матче 2022 года, после которого на пост главного тренера вернулся Валерий Карпин. Ранее специалист возглавлял "Ростов" с декабря 2017 года по август 2021 года и покинул клуб в связи с назначением главным тренером сборной России.
Щетинин: Карпину не важен статус, легко мог "пихнуть" Полозу или Байрамяну. Сделал из "Ростова" коллектив
Полузащитник "Ростова" Кирилл Щетинин рассказал о причинах улучшения результатов команды в весенней части сезона.
Фото: ФК "Ростов"