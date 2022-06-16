"Мне нравится читать колонки госпожи Салиховой… Это мы предложили "Спартаку" не комментировать в медиа ход переговоров.
В середине октября мы сделали своё нормальное, как мне казалось и кажется, предложение, но и на него не было никакого ответа от клуба. Как и не было ни одного предложения от "Спартака", - цитирует агента "Чемпионат".
Ранее стало известно, что Бакаев продолжит карьеру в "Зените" - питерцы подписали с футболистом трехлетний контракт с опцией продления на еще один сезон.
Предыдущая кампания стала для российского полузащитника последней по договору со "Спартаком" - продлевать соглашение с игроком красно-белые не стали.
"Спартак" занял 10-е место по итогам сезона Российской Премьер-лиги, также москвичи завоевали кубок страны.
Агент Бакаева: в октябре мы сделали нормальное предложение "Спартаку" - от них не было ни одного
Агент полузащитника "Зенита" Зелимхана Бакаева Герман Ткаченко отреагировал на высказывание супруги владельца "Спартака" Заремы Салиховой.
Фото: ФК "Спартак"