"Начнём с того, что в составе ЦСКА произошли изменения, ряд футболистов недавно покинули команду. В частности, стержневой игрок Марио Фернандес, который был хорош в том числе и в атакующих действиях… Ушли ещё несколько игроков. Поэтому команде нужно усиление… Есть позиции, которые нужно укрепить, мы должны это сделать", - цитирует Федотова Bobsoccer.
Ранее ЦСКА официально объявил о подписании контракта с Федотовым. В предыдущем сезоне наставником "армейцев" работал Алексей Березуцкий – стороны договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию. Московский коллектив завершил розыгрыш Российской Премьер-лиги на 5-м месте в таблице. В Кубке России команда добралась до четвертьфинала, где уступила "Спартаку".
Предыдущим местом работы Федотова был "Сочи", с которым специалист завоевал серебряные медали первенства в минувшем сезоне.
Федотов: ЦСКА нужно усиление – мы должны укрепить некоторые позиции
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о целях "армейцев" на летнее трансферное окно.
Фото: ТАСС