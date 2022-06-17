"Когда ждать приезда Дениса? Пока новостей нет. "Торпедо"? Пока ничего не могу сказать. Думаю, на следующей неделе можно ждать новостей по Денису", - цитирует Черышева-старшего "РБ Спорт".
Напомним, контракт Дениса Черышева с "Валенсией" истек по окончании сезона. Россиянин выступал за "летучих мышей" с 2018 года. До этого он также играл в Испании за "Вильярреал", "Севилью" и мадридский "Реал".
В минувшем сезоне в активе Черышева 17 матчей в испанской Ла Лиге, в которых он отдал две результативные передачи.
Отец Черышева - о новом клубе сына: на следующей неделе можно ждать новостей
Дмитрий Черышев, отец экс-полузащитника "Валенсии" Дениса Черышева, рассказал, когда его сын определится с новым клубом.
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