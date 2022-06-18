"Не могу комментировать, не в курсе этого. Это его задачи, он их решает сам. Он нужен, конечно, команде. Это наш ведущий игрок. Я вот эти все (слухи) сейчас не читаю. Он сам скажет — мы узнаем первые, если что-то произойдёт", - цитирует Хапова "Матч ТВ".
Баринов является воспитанником "Локомотива". В нынешнем сезоне он провел за "железнодорожников" 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Его контракт с красно-зелеными завершается летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Баринова в 11 млн евро.
Ранее сообщалось, что в приобретении Баринова зимой была заинтересована испанская "Валенсия", которая может вернуться к варианту с россиянином летом. Кроме того, появилась информация, что в услугах полузащитника заинтересованы турецкие топ-клубы.
В "Локомотиве" отреагировали на слухи об уходе Баринова
Главный тренер "Локомотива" Заур Хапов прокомментировал информацию о том, что полузащитником красно-зеленых Дмитрием Бариновым интересуются в Испании и Турции.
Фото: РПЛ