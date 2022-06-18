"Все наши игроки уже вернулись из отпуска и тренируются, кроме Кухты. Он вернется к нам чуть позже из-за игр в сборной. Ни у кого нет мыслей об уходе из команды. Все думают только о подготовке к новому сезону", - цитирует голкипера "СЭ".
"Локомотив" по итогам сезона оказался на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. На протяжении кампании у команды дважды сменился главный тренер – в октябре 2021 года "железнодорожники" объявили о расторжении контракта с сербским наставником Марко Николичем, его сменил Маркус Гисдоль. Но уже в марте 2022 года команду покинул и немецкий специалист. "Локомотив" завершил сезон под руководством Заура Хапова.
Гильерме – о "Локомотиве": ни у кого нет мыслей об уходе из команды
Вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме поделился эмоциями от предстоящей подготовки к сезону.
Фото: ФК "Локомотив"