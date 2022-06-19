Видел комментарий господина Летанга. Это вопрос, в котором два клуба должны найти решение, где, к сожалению, у нас нет никакой власти. Все, что я могу сказать, это то, что Юсуф Языджи фантастически провел время в ЦСКА и показал, что его качества могут помочь команде стать чемпионом, стал одним из самых успешных трансферов клуба в истории. Он очень любит Россию и Москву, - цитирует агента Sport24.
Ранее сегодня, 19 июня президент "Лилля" Оливье Летанг заявил, что Языджи не перейдет в ЦСКА. Ранее сообщалось, что клубы пытаются договориться о сумме возможного трансфера - ЦСКА предлагал за футболиста сборной Турции около 6 млн евро плюс бонусы, тогда как "Лилль" рассчитывает получить в два раза больше.
Юсуф Языджи перебрался в ЦСКА в зимнее трансферное окно на правах аренды из "Лилля". За отведенное время полузащитник провел в составе "армейцев" 12 матчей в РПЛ и Кубке России, отметившись восемью голами и двумя результативными передачами. Турок пропустил последние матчи ЦСКА в сезоне из-за повреждения.
Агент Языджи: Юсуф очень любит Россию и Москву, но у нас нет власти в этом вопросе
Агент Адам Чебеджи, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, прокомментировал заявление президента "Лилля" о том, что игрок не перейдет в российский клуб.
Фото: РПЛ