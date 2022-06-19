- Думаю, что покупка Зиньковского - это больше на перспективу. Является ли покупка Зиньковского заменой Бакаева? Заменить можно любого игрока! Вопрос только - кем, и какого качества будет этот футболист. Сможет ли он достойно заменить Зелимхана, впишется ли в команду, как будет себя чувствовать в ней - это мы сможем узнать только спустя какое-то время. Но никак не по прошлым играм и видео, - передает слова Ширко "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что 26-летний левый атакующий полузащитник самарских "Крыльев Советов" Антон Зиньковский может перейти в московский "Спартак". В прошедшем сезоне футболист отыграл за волжан 32 матча во всех турнирах, забил 4 гола и выполнил 11 голевых передач. В конце мая 2022 года красно-белых покинул 25-летний правый атакующий полузащитник Зелимхан Бакаев, который на правах свободного агента подписал контракт с петербургским "Зенитом". В прошедшем сезоне в 36 матчах во всех турнирах за "Спартак" Бакаев записал на свой счет 3 гола и 8 результативных передач.
Ширко - о возможной замене в "Спартаке" Бакаева Зиньковским: это покупка на перспективу. Заменить можно любого игрока
Экс-нападающий "Спартака" Александр Ширко прокомментировал возможный переход к красно-белым вингера "Крыльев Советов" Антона Зиньковского.
Фото: РПЛ