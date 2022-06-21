"Был разговор, чтобы агент приехал обсудить условия, он приехал и без переговоров ему сказали, что продлевать договор не планируют. Это все. Понятно, что я 9 лет провел в клубе, до сих пор не верится. Тяжеловато психологически, столько матчей провел, и "Краснодар" — мой второй дом, я большую часть карьеры провел здесь", - приводит слова Газинского "Матч ТВ".
Юрий Газинский покинул "Краснодар" в конце сезона. Клуб не стал продлевать истекающий контракт с полузащитником. В этом году Газинскому исполняется 33 года. Футболист выступал за "Краснодар" с 2013 года, когда перебрался из "Торпедо". За это время он провел 283 матча за "быков", забил 14 голов и отдал 29 результативных передач. Также в активе Газинского один гол за 21 матч в сборной России.
В прошедшем сезоне Юрий провел 17 матчей в РПЛ, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.
"Агенту без переговоров сказали, что продлевать договор не планируют". Газинский - об уходе из "Краснодара"
Экс-полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский прокомментировал уход из клуба.
Фото: ФК "Краснодар"