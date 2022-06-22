"Алберто может приостановить контракт с "Зенитом"? Смотрите информацию про Барриоса. Ранее то же самое писали про него и Вендела. А теперь, когда они приехали или едут, нашли другую мишень — Алберто", - цитирует Медведева Sport24.
Напомним, ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что "Коринтианс" хочет подписать Юри Алберто, воспользовавшись новым разрешением ФИФА на приостановку контрактов всем легионерам, которые выступают в РПЛ.
Юри Алберто перебрался в "Зенит" в зимнее трансферное окно из бразильского "Интернасьонала". Сообщалось, что сине-бело-голубые заплатили за его трансфер около 25 млн евро. В прошедшем сезоне бразилец успел провести за сине-бело-голубых 15 матчей во всех турнирах, отметившись шестью голами и четырьмя результативными передачами.
В "Зените" отреагировали на слухи об уходе Алберто
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном уходе Юри Алберто из клуба.
Фото: ФК "Зенит"