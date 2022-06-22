"У меня закончился контракт, и в "Уфе" ещё до конца сезона обсуждали со мной продление. Но даже если бы у меня контракт не завершался, то у всех иностранцев в соглашениях прописано, что в случае вылета команды из РПЛ все контракты автоматически завершаются", - цитирует футболиста Metaratings.
В минувшем сезоне "Уфа" избежала прямого вылета из Российской Премьер-лиги, обыграв "Рубин" в заключительном туре соревнования. Тем не менее, башкирский коллектив в стыковых матчах оказался слабее "Оренбурга" и покинул элитный дивизион.
Йокич защищал цвета "Уфы" с 2016 года. В предыдущем сезоне словенский защитник вышел на поле в 27-ми матчах национального первенства и отдал две голевые передачи.
Йокич: в контрактах легионеров "Уфы" прописано, что они завершаются автоматически в случае вылета клуба из РПЛ
Защитник Боян Йокич высказался о причинах ухода из "Уфы".
Фото: ФК "Уфа"