Йокич: после ухода Газизова в "Спартак" кардинально для "Уфы" ничего не изменилось – он постоянно общался с клубом

Бывший футболист "Уфы" Боян Йокич рассказал, повлиял ли уход гендиректора клуба Шамиля Газизова на вылет команды из РПЛ.
Фото: ФК "Уфа"
"Уход Газизова в "Спартак" - одна из причин вылета "Уфы"? Не думаю, что это связано с его уходом в "Спартак"… После ухода в "Спартак" Шамиль Камилович не оставил команду, постоянно общался с клубом, и кардинально ничего не изменилось", - цитирует Йокича Metaratings.

Йокич покинул "Уфу" после завершения минувшего сезона – он провел в составе башкирского коллектива шесть лет. В предыдущем розыгрыше Российской Премьер-лиги словенский защитник вышел на поле в 27-ми матчах и отдал две результативные передачи.

"Уфа" по итогам сезона вылетела из элитного дивизиона – команда оказалась слабее "Оренбурга" в стыковых матчах.


Йокич Газизов УФА
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