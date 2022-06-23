По данным источника, руководство "армейцев" проявляет интерес к 28-летнему бразильцу с зимы, но тогда он перешел в бразильский "Атлетико Минейро" на правах аренды.
Соглашение Отавио с "Бордо" истекает этим летом, москвичи могут подписать его на правах свободного агента.
Ранее в СМИ появилась информация, что в ЦСКА может перейти полузащитник "Фиорентины" Эрик Пульгар.
Источник: "СЭ"
СМИ: ЦСКА заинтересован в приобретении полузащитника "Бордо" Отавио
Полузащитник "Бордо" Отавио Сантос может пополнить состав ЦСКА в летнее трансферное окно.
Фото: Лига 1