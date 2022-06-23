"Любимая команда не из российского чемпионата? "Барселона". Еще с детства мой брат болел за "Ливерпуль", а я решил, что возьму в этом смысле "Барсу". Но последние года она что-то не радует", - цитирует Адамова Матч ТВ.
Защитник Арсен Адамов перешел в "Зенит" в зимнее трансферное окно из "Урала". Контракт футболиста с петербургским клубом рассчитан до лета 2026 года.
В прошлом сезоне 22-летний россиянин провел за "Зенит" 6 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.
"Зенит" выиграл чемпионский титул в прошлом сезоне. Под руководством Сергея Семака сине-бело-голубые сделали это в четвертый раз подряд.
Адамов назвал любимую зарубежную команду
Защитник "Зенита" Арсен Адамов рассказал, за какую европейскую команду он болеет.
Фото: ФК "Зенит"