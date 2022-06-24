Ранее в СМИ появилась информация, арендное соглашение будет рассчитано до июня 2023 года, зарплата Алберто составит чуть больше 180 тысяч евро в месяц.
"Правда ли, что "Коринтианс" договорился с "Зенитом" о годичной аренде Юри Алберто? Нет, это неправда", - цитирует Медведева Чемпионат.
Нападающий Юри Алберто перешел в "Зенит" в зимнее трансферное окно из "Интернасьонала" за 25 млн евро. В минувшем сезоне он в составе сине-бело-голубых провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт Алберто рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 млн евро.
В Бразилии сообщили, что Юри Алберто уйдет в годичную аренду в "Коринтианс"
В "Зените" отреагировали на слухи о переходе Алберто в "Коринтианс"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на новость о том, что "Коринтианс" договорился об аренде бразильского форварда петербуржцев Юри Алберто.
Фото: ФК "Зенит"