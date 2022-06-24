"Как мы говорили, Шиманьски сейчас отдыхает… У Себастьяна действующий контракт с "Динамо" до 2026 года. Еще 4 года контракта…
Нет ни одного футболиста из состава предыдущего сезона, который бы хотел покинуть команду добровольно. Ни одного футболиста", - цитирует функционера "СЭ".
После матча финала Кубка России, в котором "Динамо" уступило "Спартаку", Шиманьски опубликовал пост с надписью "это последняя игра для меня". Позднее агент польского полузащитника заявил, что работает над трансфером игрока из московской команды. В СМИ сообщалось об интересе к 23-летнему поляку со стороны "Реал Сосьедада" и "Севильи".
"Динамо": у Шиманьского еще 4 года контракта с клубом, он сейчас отдыхает
Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин высказался о будущем полузащитника бело-голубых Себастьяна Шиманьского.
Фото: РПЛ