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"Динамо": у Шиманьского еще 4 года контракта с клубом, он сейчас отдыхает

Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин высказался о будущем полузащитника бело-голубых Себастьяна Шиманьского.
Фото: РПЛ
"Как мы говорили, Шиманьски сейчас отдыхает… У Себастьяна действующий контракт с "Динамо" до 2026 года. Еще 4 года контракта…

Нет ни одного футболиста из состава предыдущего сезона, который бы хотел покинуть команду добровольно. Ни одного футболиста", - цитирует функционера "СЭ".

После матча финала Кубка России, в котором "Динамо" уступило "Спартаку", Шиманьски опубликовал пост с надписью "это последняя игра для меня". Позднее агент польского полузащитника заявил, что работает над трансфером игрока из московской команды. В СМИ сообщалось об интересе к 23-летнему поляку со стороны "Реал Сосьедада" и "Севильи".


Гафин Динамо Шиманьски
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