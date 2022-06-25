"Клубы общаются друг с другом по поводу трансферов Ивана и Густаво Мантуана", - цитирует агента "РИА Новости".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Коринтианс" нацелен на приобретение форварда "Зенита" Юри Алберто. Сообщалось, что руководство бразильского клуба готово включить Ивана и Мантуана в сделку по обмену нападающего. В "Зените" не стали комментировать появившиеся слухи.
Алберто выступает в составе питерцев на протяжении полугода – он пополнил состав сине-бело-голубых в зимнее трансферное окно.
Агент игроков "Коринтинса" отреагировал на слухи об их вероятном обмене в "Зенит" на Алберто
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы вратаря и полузащитника "Коринтианса" Ивана и Густаво Мантуана, высказался о вероятности их перехода в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"