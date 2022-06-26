"Добротный игрок, футболист обоймы. Но нельзя сказать, что он в последнее время определял погоду в "Спартаке". Вот "Зенит" от Клаудиньо зависит – он реально лучший, а "красно-белые" без Мозеса проживут. Фраза "все пропало" здесь, наверное, не подойдет", - цитирует агента "СЭ".
Ранее стало известно, что Мозес не прибыл в расположение "Спартака" - команда продолжает подготовку к сезону, клуб выясняет обстоятельства решения нигерийца.
Мозес выступает в составе "Спартака" на протяжении последних двух сезонов. В минувшем розыгрыше Российской Премьер-лиги футболист вышел на поле в 25-ти матчах, забил 2 гола и отдал результативную передачу.
Сафонов – о Мозесе: "Спартак" без него проживет – нельзя сказать, что он определяет погоду в клубе
Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о вероятном уходе полузащитника "Спартака" Виктора Мозеса из команды.
Фото: РПЛ