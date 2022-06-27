"Подтверждаю, что возглавлю "Ротор". Осталось подписать контракт. Мы сейчас обсуждаем последние детали, но контракт будет на длительный срок. Переговоры находятся в завершающей стадии. Мы близки к соглашению", — цитирует специалиста "Чемпионат".
Предыдущий сезон Стукалов провел в качестве главного тренера "Уфы" - он возглавил башкирский коллектив в апреле 2021 года, но в мае 2022 года стало известно, что стороны договорились о расторжении контракта. Уфимцы по итогам минувшего сезона вылетели из Российской Премьер-лиги, уступив в стыковых матчах "Оренбургу".
Стукалов возглавит "Ротор". Стороны обсуждают последние детали контракта
Экс-главный тренер "Уфы" Алексей Стукалов рассказал, где продолжит карьеру.
Фото: ФК "Уфа"