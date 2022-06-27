Как сообщает источник, Мозес получил три предложения от английских клубов, игроком интересуется один клуб АПЛ и две команды из Чемпионшипа. В ближайшее время нигериец планирует определиться со своим будущим - возвращаться в "Спартак" или принять одно из предложений.
Напомним, ранее пресс-служба "Спартака" объявила, что Мозес не прибыл в расположение клуба на тренировочный сбор в назначенный срок. Клуб сообщил, что выясняет обстоятельства этого решения.
Виктор Мозес перебрался в "Спартак" на правах аренды из "Челси" в 2020-м году. После окончания арендного соглашения красно-белые выкупили футболиста. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
В завершившемся сезоне Мозес провел 33 матча за клуб во всех турнирах, отличившись тремя голами и пятью результативными передачами.
Источник: Metaratings
Источник: у Мозеса есть три предложения от английских клубов
Полузащитник "Спартака" Виктор Мозес может вернуться в Англию.
Фото: РПЛ