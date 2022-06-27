"Как понимаете, дисквалификацию продлили. Но я уже и так настрадался. Не хочу все второй раз это проживать. Дали и дали. WADA посчитало, что мне дали мало, поэтому решили продлить. Какие дальше планы? Продолжу играть. Осенью уже возвращаюсь в "Оренбург" и могу приступать к тренировкам", - цитирует Обухова "РБ Спорт".
Напомним, Обухов был дисквалифицирован летом прошлого года в связи с тем, что в его анализах времен пребывания в молодежной сборной в 2013 году был обнаружен допинг. Срок его дисквалификации истек в декабре. После этого форвард подписал контракт с "Оренбургом".
В минувшем сезоне Обухов провел 10 матчей в ФНЛ, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом завершается в конце июня, но у сторон есть опция продления соглашения.
Форварду "Оренбурга" Обухову продлили дисквалификацию за допинг после жалобы WADA в кассационный суд
Нападающий "Оренбурга" Владимир Обухов снова дисквалифицирован за допинг.
Фото: ФК "Оренбург"