"Если Кирилл на просмотре, то какие-то переговоры безусловно есть. Ждем обратной реакции армейского клуба. Сейчас Кирилл проходит сборы с ЦСКА. Только после них и в случае какого-либо предложения уже можно будет что-то говорить, как с нашей стороны, так и со стороны армейского клуба", - цитирует Терюшкова Sport24.
Напомним, вчера стало известно, что защитник "Химок" Кирилл Большаков проходит просмотр в ЦСКА. Он выступает на позиции центрального защитника. Большаков перебрался в "Химки" летом прошлого года из "СКА-Хабаровск". Сразу после этого его отправили в аренду в "Долгопрудный", откуда он вернулся в феврале этого года, сразу отправившись в новую аренду - в "Кубань".
В прошедшем сезоне в активе защитника 35 матчей в Первой лиге, в которых он забил восемь мячей. Контракт Большакова с "Химками" действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 500 тысяч евро.
"Ждем обратной реакции". В "Химках" прокомментировали просмотр Большакова в ЦСКА
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков высказался о том, что защитник подмосковной команды проходит просмотр в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА