Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
17:00
БалтикаНе начат
П1 1.48X 4.6П2 5.6
ЦСКА
20:00
ЗенитНе начат
П1 3.65X 3.75П2 2.01
Сделать ставку

"Не надо делать большой трагедии из-за этого". Орлов - об уходе Алберто из "Зенита"

Спортивный журналист Геннадий Орлов прокомментировал двустороннюю аренду игроков петербургского "Зенита" и бразильского "Коринтианса".
Фото: ФК "Зенит"
Сегодня "Зенит" объявил о том, что нападающий Юри Алберто сезон-2022/23 проведет в "Коринтиансе", состав сине-бело-голубых пополнят вратарь Иван и полузащитник Густаво Мантуан.

"Юри Алберто - мощный нападающий, он здорово адаптировался в "Зените", сходу вошел в игру. Но у "Зенита", надеюсь, скоро появится Кассьерра. Плюс неплохо дебютировал Зелимхан Бакаев, а это тоже атака. Поэтому не надо делать большой трагедии из-за ухода Юри Алберто, тем более это аренда", - цитирует Орлова Матч ТВ.

Бразильский форвард Юри Алберто перешел в "Зенит" в январе 2022 года и в 15 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах забил 6 голов, дополнив их 4 результативными передачами. На счету Ивана в нынешнем году 3 матча за "Коринтианс" во всех турнирах с 2 пропущенными голами и 1 "сухой" игрой, Мантуан в 29 матчах во всех турнирах забил 4 гола и отдал 1 голевой пас.

"Зенит" объявил об уходе Юри Алберто и аренде двух игроков "Коринтианса"


Орлов Алберто Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится

Последние новости

"Повлиял звонок Медведева". Михаил Кержаков признался, что думал о завершении карьеры летом
Зайнутдинов: Федотов выглядит очень уверенным тренером
Стало известно, под каким номером вратарь Иван будет играть в "Зените" 2
Советник Федуна Камоцци объявил об уходе из "Спартака" 7
Отец Агаларова: Гамид не вел переговоров ни с одной командой
«Зенит» меняет Алберто на Ивана и Мантуана. А кто они такие? 2
СМИ: Джордан Ларссон покинул АИК 1
Медведев: Мантуан и Иван никуда не уедут. Это закреплено юридически 1
Источник: "Аталанта" остановила выплаты "Локомотиву" по трансферу Миранчука
В "Зените" раскрыли условия двусторонней аренды игроков с "Коринтиансом" 5
"Сочи" может взять в аренду у "Зенита" Кравцова 1
"Уфа" объявила о расторжении контракта с вратарем Чичканом
Агент Кварацхелии рассказал, какие еще клубы, помимо "Наполи", интересовались футболистом 1
"Оренбург" арендовал у "Спартака" Оганесяна с правом выкупа 2
Арустамян: опорник "Фиорентины" Пульгар близок к переходу в ЦСКА 9
Кварацхелия объяснил свой отъезд из России 8
СМИ: легенды "Зенита" и "Спартака" будут комментаторами матча за Суперкубок России 3
Отец Черышева прокомментировал слухи о переговорах сына с "Динамо" 2
"Не надо делать большой трагедии из-за этого". Орлов - об уходе Алберто из "Зенита" 4
Evraz Абрамовича прокомментировал информацию о приобретении "Спартака" 11
СМИ: Оздоева зовут в два клуба из Саудовской Аравии
Хачатурянц вышел из состава исполкома РФС 1
"Зенит" объявил об уходе Юри Алберто и аренде двух игроков "Коринтианса" 15
"Рубин" опубликовал обзор результативной победы над "Крыльями Советов" (видео)
"Торпедо" опубликовало состав на контрольный матч против "Торпедо-2" 2
Источник: Кассьерра прибыл в Санкт-Петербург для подписания контракта с "Зенитом" 5
Источник: "Динамо" ведет переговоры с Денисом Черышевым 4
ЦСКА сообщил о состоявшемся выкупе Бохинена "Салернитаной" 3
"Ростов" объявил об аренде Хромова в "Арсенал" 2
Источник: тульский "Арсенал" ведет переговоры с Алиевым 2
Все новости
-