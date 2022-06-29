Сегодня "Зенит" объявил о том, что нападающий Юри Алберто сезон-2022/23 проведет в "Коринтиансе", состав сине-бело-голубых пополнят вратарь Иван и полузащитник Густаво Мантуан.
"Юри Алберто - мощный нападающий, он здорово адаптировался в "Зените", сходу вошел в игру. Но у "Зенита", надеюсь, скоро появится Кассьерра. Плюс неплохо дебютировал Зелимхан Бакаев, а это тоже атака. Поэтому не надо делать большой трагедии из-за ухода Юри Алберто, тем более это аренда", - цитирует Орлова Матч ТВ.
Бразильский форвард Юри Алберто перешел в "Зенит" в январе 2022 года и в 15 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах забил 6 голов, дополнив их 4 результативными передачами. На счету Ивана в нынешнем году 3 матча за "Коринтианс" во всех турнирах с 2 пропущенными голами и 1 "сухой" игрой, Мантуан в 29 матчах во всех турнирах забил 4 гола и отдал 1 голевой пас.
"Зенит" объявил об уходе Юри Алберто и аренде двух игроков "Коринтианса"
"Не надо делать большой трагедии из-за этого". Орлов - об уходе Алберто из "Зенита"
Спортивный журналист Геннадий Орлов прокомментировал двустороннюю аренду игроков петербургского "Зенита" и бразильского "Коринтианса".
Фото: ФК "Зенит"