Ранее появилась информация, что фаворитом в борьбе за Агаларова является "Ахмат", который дальше всех продвинулся в переговорах о потенциальном трансфере.
"Гамид подписал контракт с "Ахматом"? Нет, это неправда! Я вообще не слышал, чтобы были какие-то разговоры с кем-то.
Гамид ни с кем не вел переговоры, ни с одной командой. Он является игроком "Уфы" на данный момент. Все остальное - слухи", - цитирует Агаларова-старшего "СЭ".
Агаларов стал лучшим бомбардиром лиги в сезоне-2021/22. Он забил 19 голов в 29 матчах РПЛ. Также на его счету 1 гол в стыках с "Оренбургом". Контракт Агаларова с "Уфой" рассчитан до конца 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 млн евро.
"Уфа" по итогам прошлого сезона вылетела из Российской Премьер-лиги (РПЛ). Следующий сезон башкирский коллектив проведет в Первой лиге. В стартовом туре "Уфа" в гостях сыграет с "Кубанью".
Отец Агаларова: Гамид не вел переговоров ни с одной командой
Руслан Агаларов, отец нападающего "Уфы" Гамида Агаларова, заявил, что его сын не вел переговоры с клубами РПЛ.
Фото: РПЛ