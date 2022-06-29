По информации источника, поляк рассматривает возможность не возвращаться в Россию из-за политических взглядов. Отмечается, что в услугах игрока заинтересован ряд европейских клубов.
Ранее пресс-служба бело-голубых сообщала, что Шиманьски получил дополнительные дни отпуска из-за выступления за сборную Польши в июне. По этой причине Себастьян не прибыл в расположение "Динамо" в срок.
Полузащитник Себастьян Шиманьски выступает за "Динамо" с 2019 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2026 года. В завершившемся сезоне поляк провел 31 матч во всех турнирах в составе бело-голубых, в которых забил 6 голов и отдал 9 результативных передач.
СМИ сообщали что Шиманьски, с высокой долей вероятности, покинет Россию летом.
Источник: РБ Спорт
Источник: Шиманьски не хочет возвращаться в Россию из-за своих политических взглядов
Полузащитник "Динамо" Себастьян Шиманьски может не вернуться в расположение московского клуба.
Фото: РПЛ