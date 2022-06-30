По информации источника, нигериец решил приостановить свой контракт на один сезон, он договаривается с "Гертой".
Ранее немецкие СМИ сообщали, что берлинский клуб хочет взять Эджуке в годичную аренду. Отметим, что "Герту" возглавляет бывший главный тренер "Динамо" Сандро Шварц.
Напомним, ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2022 года.
Нападающий Чидера Эджуке выступает за ЦСКА с 2020 года. В минувшем сезоне нигериец провел за армейский клуб 32 матча во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Контракт Эджуке с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года, портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 7,5 млн евро.
Источник: Чемпионат
Источник: Эджуке приостановит контракт с ЦСКА
Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке приостановит контракт с армейцами.
Фото: ПФК ЦСКА