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Источник: Эджуке приостановит контракт с ЦСКА

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке приостановит контракт с армейцами.
Фото: ПФК ЦСКА
По информации источника, нигериец решил приостановить свой контракт на один сезон, он договаривается с "Гертой".

Ранее немецкие СМИ сообщали, что берлинский клуб хочет взять Эджуке в годичную аренду. Отметим, что "Герту" возглавляет бывший главный тренер "Динамо" Сандро Шварц.

Напомним, ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2022 года.

Нападающий Чидера Эджуке выступает за ЦСКА с 2020 года. В минувшем сезоне нигериец провел за армейский клуб 32 матча во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. Контракт Эджуке с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года, портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 7,5 млн евро.

Источник: Чемпионат


Эджуке ЦСКА
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