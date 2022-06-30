"Считаю, да, пусть будет много игр. Тот же Кубок РПЛ, который могут организовать. Понятно, что играть будем только против российских команд, но пока выбора нет. Плотный график не страшен и с учетом того, что зимой запланирована большая пауза в чемпионате России… В моем возрасте главное — играть", - цитируют игрока питерцев "Известия".
Напомним, российские клубные и национальные команды не смогут принять участие в турнирах под эгидой УЕФА в предстоящем сезоне – международная организация продлила отстранение до окончания кампании 2022/2023. Клубы, расположившиеся по итогам сезона Российской Премьер-лиги в первой четверке, не будут допущены до предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. "Зенит" на правах чемпиона страны должен был сыграть в групповом этапе ЛЧ-2022/2023.
Круговой - о календаре в предстоящем сезоне: пусть будет много игр, тот же Кубок РПЛ
Защитник "Зенита" Даниил Круговой высказался о необходимости плотного календаря в предстоящем сезоне.
Фото: ФК "Зенит"