Ранее появилась информация, что фаворитом в борьбе за Агаларова является "Ахмат", который дальше всех продвинулся в переговорах о потенциальном трансфере. Позже генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов подтвердил переговоры с грозненцами по трансферу форварда.
"Наш клуб интересуется многими футболистами. Подпишем ли его скоро? Если такое будет, вы узнаете об этом", - приводит слова Айдамирова Metaratings.
Напомним, Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ в прошлом сезоне. В активе форварда 29 матчей в РПЛ, в которых забил 19 голов и отдал одну результативную передачу. Несмотря на это "Уфа", за которую выступает Агаларов, вылетела из РПЛ, уступив в стыковых матчах за место в лиге "Оренбургу" (2:2; 1:2).
В "Ахмате" прокомментировали возможное подписание лучшего бомбардира РПЛ Агаларова
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал возможное подписание контракта с нападающим "Уфы" Гамидом Агаларовым.
Фото: ФК "Уфа"