"Между 14 и 16 июля они будут в Петербурге. Они прилетят, пройдут медицинский осмотр и приступят к тренировкам", – заявил функционер "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что Иван и Мантуан могут вылететь в Санкт-Петербург 9 июля – сообщалось, что сине-бело-голубые обратились к "Коринтиансу" с просьбой отпустить игроков до матча Кубка против "Сантоса" 13 июля.
Игроки бразильского клуба стали частью сделки по аренде форварда "Зенита" Юри Алберто – они проведут в составе сине-бело-голубых следующий сезон на правах аренды.
Медведев: Иван и Мантуан прилетят в Санкт-Петербург 14-16 июля
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев высказался о сроках прибытия новичков команды вратаря Ивана и полузащитника Густаво Мантуана.
Фото: ФК "Зенит"