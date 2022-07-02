"Правда ли, что Зуев подпишет контракт с "Химками"? Пока без комментариев. Думаю, без футбола точно не останется", - цитирует Мижигурскиса Sport24.
Напомним, ранее сегодня об уходе футболиста объявил "Рубин". Воспитанник "Спартака" договорился о расторжении контракта с казанцами по соглашению сторон.
Александр Зуев выступал за "Рубин" с сентября 2019 года, когда казанский клуб арендовал его из "Ростова". Летом следующего года "Рубин" оформил полноценный трансфер полузащитника. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 1 млн евро.
"Без футбола не останется". Агент Зуева - об уходе из "Рубина"
Агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы полузащитника Александра Зуева, прокомментировал уход его клиента из "Рубина"
Фото: РПЛ