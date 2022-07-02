Напомним, в конце июня Жирков расторг контракт с "Химками". Защитник выступал за подмосковный клуб с января 2022 года и провел за команду 3 матча в РПЛ. Результативными действиями бывший футболист сборной России не отметился.
"Еще годик может и поиграл бы - желание есть. И предложения в принципе тоже, в том числе из РПЛ. Но не хочется оказаться в той же ситуации, что и в "Химках". Так что не исключаю, что закончу карьеру. На таком уровне, но еще все равно поиграю. Например в Медиа лиге", - цитирует Жиркова Матч ТВ.
До перехода в "Химки" последним клубом Жиркова был "Зенит". Также Жирков защищал цвета московского "Динамо", ЦСКА, махачкалинского "Анжи", а также два года выступал в АПЛ за "Челси".
В составе сборной России Жирков дебютировал в 2005 году и провел за национальную команду 105 игр, в которых забил 2 гола.
38-летний Жирков сообщил, что у него есть предложения от клубов РПЛ
Бывший игрок сборной России Юрий Жирков рассказал о своем будущем.
Фото: ФК "Химки"