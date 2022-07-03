- Мне кажется, что Родригао просто поймали на какой-то шутке. Не думаю, что он так думает. Любой футболист любит играть при полном стадионе, и так можно сказать и про Родригао. Думаю, что он пошутил или его просто не так поняли, - передает слова Гришина "Чемпионат".
Напомним, центральный защитник "Сочи" Родригао заявил, что отсутствие фанатов на трибунах из-за бойкота Fan ID - хорошая идея, поскольку тишина позволяет узнавать, кто есть на стадионе. Ранее в СМИ сообщалось о трансферном интересе к Родригао со стороны петербургского "Зенита".
Родригао - о бойкотах из-за Fan ID: мало зрителей на трибунах - хорошая идея. На матче не будет хулиганов
Гришин: любой футболист любит играть при полном стадионе. Думаю, Родригао пошутил
Экс-тренер ЦСКА Александр Гришин высказался о словах защитника "Сочи" Родригао, который заявил, что мало зрителей на трибунах - хорошая идея.
Фото: ФК "Сочи"