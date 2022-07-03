Напомним, ранее была информация, что Баринов является приоритетной целью для "Динамо" на летнее трансферное окно. Кроме того, отмечалось, что борьбу за игрока готов навязать и "Зенит".
"Уход из "Локо"? Поживем-увидим. Дождемся следующей недели - там будет видно. Не переживайте. Надеюсь, все будет нормально. Посмотрим", - цитирует Баринова "СЭ".
Баринов является воспитанником "Локомотива". В прошедшем сезоне он провел за "железнодорожников" 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Его контракт с красно-зелеными завершается летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Баринова в 11 млн евро.
Баринов: уход из "Локо"? Дождемся следующей недели - там будет видно
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов прокомментировал свое будущее.
Фото: РПЛ