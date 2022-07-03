По информации источника, футболист незадолго до перехода в клуб из Эйндховена сообщил менеджменту красно-белых о желании воспользоваться правилом ФИФА и приостановить свой контракт со "Спартаком" до июня 2023 года.
Сообщается, что "Спартак" сумел договориться о полноценном трансфере Гуса в ПСВ. Отмечается, что москвичи в сжатые сроки смогли извлечь максимальную выгоду для клуба в непростой ситуации.
Напомним, сегодня "Спартак" объявил о переходе полузащитника Гуса Тиля в ПСВ. Условия сделки не разглашались. СМИ сообщали, что за этот трансфер красно-белые получат чуть менее 5 млн евро, а контракт Тиля с клубом из Эйндховена будет рассчитан на 4 года.
Прошедший сезон Тиль провел на правах аренды в "Фейеноорде", за который провел 49 матчей в разных турнирах, забил 21 гол и выполнил 5 результативных передач.
Источник: Матч ТВ
СМИ: перед переходом в ПСВ Тиль уведомил "Спартак" о желании приостановить контракт
За несколько дней до трансфера в ПСВ полузащитник Гус Тиль уведомил "Спартак" о желании приостановить действие своего контракта с московским клубом.
Фото: Getty Images