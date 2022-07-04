"Конечно, Шамар прибыл в расположение "Спартака". С сегодняшнего дня он тренируется с командой", - приводит слова агента "СЭ".
Нападающий Шамар Николсон перешел в "Спартак" в зимнее трансферное окно из бельгийского "Шарлеруа". В завершившемся сезоне 25-летний ямаец провел за "красно-белых" 15 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи. Контракт Шамара с российским клубом рассчитан до лета 2026 года.
9 июля "Спартак" на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге встретится с "Зенитом" в матче за Суперкубок России.
Агент Николсона сообщил, что футболист прибыл в расположение "Спартака"
Ненад Портега, агент нападающего "Спартака" Шамара Николсона, заявил о прибытии игрока в Москву.
Фото: ФК "Спартак"