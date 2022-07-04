"Это должен решать тренер. Но Шамар прибыл в команду на две недели позже, поэтому не думаю, что он будет играть полноценный матч. Может быть, выйдет на последние 10 минут", - цитирует агента "СЭ".
Матч за Суперкубок России пройдет на "Газпром Арене" 9 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. За трофей поборются "Зенит", который является действующим чемпионом страны, и "Спартак" - обладатель национального Кубка.
Агент Николсона – о готовности игрока к Суперкубку: может, выйдет на последние 10 минут
Агент Ненад Портега, представляющий интересы форварда "Спартака" Шамара Николсона, высказался о готовности футболиста сыграть в матче Суперкубка России с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"