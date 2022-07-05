Цель сотрудничества - совместное развитие проектов корпоративной социальной ответственности, популяризация спорта и здорового образа жизни.
Флагманский проект клуба и банка - строительство и открытие комнаты сенсорной интеграции на "Газпром Арене". Сенсорная комната - это помещение для психологической разгрузки или зона отдыха, оснащенная оборудованием для стимуляции систем восприятия, а также различными развивающими активностями для лиц со специальными потребностями. Такое пространство позволит минимизировать внешние раздражители и создаст необходимые условия для нахождения болельщиков с особенностями развития на стадионе.
9 июля "Зенит" проведет первый официальный матч в сезоне-2022/23. На "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге сине-бело-голубые сыграют со "Спартаком" за Суперкубок России. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск, главным арбитром встречи будет Владимир Москалев.
Источник: официальный сайт ФК "Зенит"
"Зенит" и фонд "Социальная ответственность" Газпромбанка откроют сенсорную комнату на "Газпром Арене"
"Зенит" и благотворительный фонд "Социальная ответственность" Газпромбанка заключили соглашение о сотрудничестве.
Фото: ФК "Зенит"