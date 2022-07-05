Ранее в СМИ появилась информация, что агент Вендела ищет варианты продолжения карьеры футболиста в Европе. Сообщалось, что услуги бразильца были предложены "Наполи" и "Эвертону". Позднее появившиеся слухи опроверг гендиректор "Зенита" Александр Медведев.
"Много команд интересуются Венделом, но давайте будем осторожны и подождем позиции "Зенита". Вендел очень счастлив в клубе и сфокусирован на следующих играх", - цитирует агента "СЭ".
Полузащитник Вендел перешел в "Зенит" в 2020 году. Его контракт с петербуржцами рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 19 млн евро.
В завершившемся сезоне 24-летний футболист провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Всего за сине-бело-голубых Вендел сыграл в 55 матчах.
Агент: Венделом интересуются много команд. Давайте подождем позицию "Зенита"
Чезаре Барбьери, агент полузащитника "Зенита" Вендела, высказался о будущем бразильца в клубе.
Фото: ФК "Зенит"