"Обсуждали ли в "Сочи" вероятность бойкота "Спартаком" Суперкубка? Вообще не обсуждали, но я думаю, что "Спартак" любит "поджигать" по каждой теме. Самая обсуждаемая команда. Поэтому серьезно относиться к тому, что они могут бойкотировать, не стоит", - цитируют футболиста "Известия".
"Спартак" сыграет за Суперкубок России на правах обладателя Кубка страны. Также за трофей поборется действующий чемпион национального первенства – "Зенит". Встреча запланирована на 9 июля – она пройдет на "Газпром Арене", стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени.
Терехов – о "Спартаке": они любят "поджигать" по каждой теме – не стоит относиться серьезно к этому
Защитник "Сочи" Сергей Терехов поделился мнением о поведении руководства "Спартака" в медиа.
Фото: РПЛ