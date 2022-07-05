Ранее Кристофер Мартинс Перейра написал в соцсетях: "Все в порядке. Я скоро вернусь в задницу". Практически сразу полузащитник красно-белых удалил исходную версию и выложил исправленную: "Я скоро вернусь обратно".
Пресс-служба "Спартака" в официальном клубом телеграм-канале выпустила видео, на котором с экрана смартфона удаляется гугл-переводчик.
Напомним, до этого стало известно, что Мартинс Перейра не вернулся в расположение клуба в назначенный срок, поскольку у него возникли проблемы со здоровьем. Люксембуржец перебрался в состав красно-белых в зимнее трансферное окно на правах аренды из швейцарского "Янг Бойз". Летом "Спартак" выкупил права на футболиста.
В "Спартаке" отреагировали на ошибку Перейры, который написал в соцсетях: скоро вернусь в задницу
Пресс-служба "Спартака" иронично отреагировала на ошибку с переводом, которую допустил полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс Перейра в соцсетях.
Фото: РПЛ