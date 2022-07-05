"Легионеры, которых привозит "Зенит", для России — топ-футболисты, но по меркам Европы они средние. Извини меня, в Европе покупают футболистов за сто миллионов, а у нас за пять. Вопрос возможностей", - цитирует Оздоева Sport24.
"Зенит" в мае официально объявил об уходе Оздоева из клуба. У игрока закончился контракт клубом. Магомед выступал за сине-бело-голубых с 2018 года. Полузащитник провел за питерцев 116 матчей, в которых забил восемь голов и отдал 13 результативных передач. В этом году Оздоеву исполняется 30 лет.
В прошедшем сезоне Оздоев большую часть сезона восстанавливался после повреждения, проведя только 16 матчей, в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Оздоев: легионеры, которых привозит "Зенит", - средние по меркам Европы
Экс-игрок "Зенита" Магомед Оздоев оценил уровень легионеров, которые приезжают в петербуржский клуб.
Фото: ФК "Зенит"