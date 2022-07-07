"Совершенно точно никаких настроений по поводу «выставочного матча». Это матч за трофей. А любой из них в свою очередь всегда ценен. Если вы говорите о шоу для болельщиков, тогда тем более надо побеждать и радовать их очередным Кубком. Но вообще нет таких матчей, на которые ты выходишь, чтобы просто сыграть. Ты всегда настроен на победу. Субботний Суперкубок — не исключение. Очень хочу к титулу чемпиона России добавить титул обладателя Суперкубка", - сказал Клаудиньо.
Матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля на "Газпром Арене".
В этой игре примут участие чемпион России "Зенит" и обладатель Кубка России "Спартак". "Красно-белые" в финале Кубка переиграли "Динамо" (2:1). В составе "красно-белых" забитыми мячами отличились Александр Соболев и Квинси Промес.
Клаудиньо в минувшем сезоне провёл за "сине-бело-голубых" 23 матча в РПЛ и отличился в них 8-ю голами и 4-мя ассистами.
Источник: "Матч ТВ"
Клаудиньо: хочу к титулу чемпиона РПЛ добавить Суперкубок
Полузащитник "Зенита" Клаудиньо поделился ожиданиями перед матчем за Суперкубок России со "Спартаком".
Фото: "Чемпионат"