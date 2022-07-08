Матчи Скрыть

Сделать ставку

СМИ: "Сочи" не может договориться с "Зенитом" о трансфере полузащитника Кравцова

"Сочи" сделал "Зениту" предложение о выкупе контракта полузащитника Кирилла Кравцова.
Фото: ФК "Зенит"
По данным источника, южане готовы были заплатить сине-бело-голубым 800 тысяч евро, с учетом бонусов сумма могла увеличиться до 1 млн евро. Тем не менее, питрецы отказались от сделки. Сообщается, что руководство клуба рассматривает только вариант с арендой 20-летнего полузащитника. В случае полноценного трансфера "Зенит" хочет получить опцию обратного выкупа игрока.

Кравцов является воспитанником академии ФК "Зенит". В минувшем сезоне он вышел на поле в девяти матчах сине-бело-голубых в Российской Премьер-лиге, но не отметился результативными действиями. Вторую часть сезона он провел в "Пари Нижнем Новгороде" на правах аренды.

Источник: Metaratings


Кравцов Зенит Сочи
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится

Последние новости

Джикия: матчи "Спартака" и "Зенита" - это не дерби 2
"Все вопросы к Курбану Бекиевичу". Федун - об извинениях Бердыева перед ним 1
В "Зените" заявили, что не ведут переговоры с Joma
В "Спартаке" ответили на вопрос о вероятности ухода Федуна из клуба
"Спартак" отправился на матч за Суперкубок с опозданием – Николсон забыл паспорт 4
Генич: думаю, Федотов разочаровался в ЦСКА - его приглашали под условия с помощью, но не помогли 4
Источник: "Селтик" предлагает Ларссону контракт на 3 года 1
Бердыев: приношу извинения Федуну – он пригласил меня в "Спартак", но потом произошла одна история 4
СМИ: Роша хочет расторгнуть контракт со "Спартаком" 1
"Спартак": "Зенит" делает все, чтобы превратить Суперкубок в свой корпоративный праздник 10
СМИ: Комличенко прибудет в Ростов-на-Дону этим вечером 1
Генич – о "Сочи": есть ощущение, что там обиделись на Федотова 4
Агент – о вероятности продолжения карьеры Николича в России: сейчас не лучшая ситуация для возвращения
Баженов - о шансах "Спартака" на Суперкубок: в отдельно взятом матче можно выиграть даже у "Барселоны" 1 эксклюзив
"Спартак": Мозес не прилетел на матч за Суперкубок России 8
Источник назвал причину, по которой ЦСКА отказался продлевать контракт с Магнуссоном 1
Зеленов - о ситуации с легионерами "Спартака": гарантий никто давать не будет 3
СМИ: "Сочи" не может договориться с "Зенитом" о трансфере полузащитника Кравцова 6
Источник: "Зенит" ведет переговоры о сотрудничестве с Joma
Медина рассказал, останется ли он в ЦСКА на следующий сезон 4
Агент Комличенко: информации о переговорах между "Динамо" и "Ростовом" можно верить 1
СМИ: Ордец может уйти из "Динамо" в клуб Бундеслиги 2
Официально: Точилин вернулся в тренерский штаб "Сочи". Под его руководством клуб вышел в РПЛ 1
Семин: Ахметов был одним из самых перспективных в ЦСКА – верю в его успех в "Краснодаре" 3
Экс-вратарь "Спартака" Митрюшкин – о переходе в "Химки": добьемся побед в этом сезоне 3
Чалов оценил работу с Федотовым после возвращения из "Базеля" 1
Багринцев: у ЦСКА одна цель на сезон - чемпионство 6
Спортивный юрист: Россия еще может выступить на чемпионате мира 2022 24
Полузащитник ЦСКА Багринцев: уход игроков не ощущается, Эджуке со мной не попрощался 1
Фанаты "Крыльев Советов" объявили о бойкоте матчей РПЛ, пока работает Fan ID 4
Все новости
-