По данным источника, южане готовы были заплатить сине-бело-голубым 800 тысяч евро, с учетом бонусов сумма могла увеличиться до 1 млн евро. Тем не менее, питрецы отказались от сделки. Сообщается, что руководство клуба рассматривает только вариант с арендой 20-летнего полузащитника. В случае полноценного трансфера "Зенит" хочет получить опцию обратного выкупа игрока.
Кравцов является воспитанником академии ФК "Зенит". В минувшем сезоне он вышел на поле в девяти матчах сине-бело-голубых в Российской Премьер-лиге, но не отметился результативными действиями. Вторую часть сезона он провел в "Пари Нижнем Новгороде" на правах аренды.
Источник: Metaratings
СМИ: "Сочи" не может договориться с "Зенитом" о трансфере полузащитника Кравцова
"Сочи" сделал "Зениту" предложение о выкупе контракта полузащитника Кирилла Кравцова.
Фото: ФК "Зенит"