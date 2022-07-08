По данным источника, руководство "армейцев" приняло такое решение из-за финансовых запросов исландского футболиста и сделало выбор в пользу другого игрока.
Отмечается, что в скором времени Магнуссон подпишет контракт с другой командой.
Этим летом состав "армейцев" пополнил защитник Милан Гайич, предыдущий сезон он провел в "Црвене Звезде".
Магнуссон защищал цвета ЦСКА на протяжении последних четырех сезонов.
Источник: "СЭ"
Источник назвал причину, по которой ЦСКА отказался продлевать контракт с Магнуссоном
ЦСКА отказался от продления контракта с защитником Хердуром Магнуссоном.
Фото: ПФК ЦСКА