"Великолепная победа. "Спартак" играл в свой футбол 2000-х или 90-х, но это им не помогло. Две контратаки и 2:0. Говорят, что у нас автобус стоял? Отличный автобус! Когда пять лет не играешь в футбол, можно и с автобусом поиграть, главное победа.
Завтрашний суперкубок? Ну точно повеселее будут играть. "Зенит" точно не будет ставить автобус, главное, чтобы его не ставил "Спартак".
Конечно, по футболу соскучились, видели, какая добрая и душевная обстановка, все кайфовали. Даже в душе вернулся в те годы, когда было 17-18 лет. Нет ли ощущения, что мог бы и еще поиграть. Есть конечно, но нужно трезво оценивать свои силы. Все мы видели, что это часть шоу.
Нужно больше проводить такие матчи, причем не только в Петербурге и Москве. Нужно делать их в регионах. Думаю, в том же Краснодаре с удовольствием посмотрят на такую битву, как сегодняшний матч. Раз у нас нет Европы, значит нужно делать все возможное, чтобы дети выходили опять во двор и играли в футбол", - передает слова Быстрова корреспондент Rusfootball.info Максим Сутченко.
Быстров - о победе над "Спартаком" в матче ветеранов: говорят, что у нас стоял автобус? Отличный автобус! Главное победа
Владимир Быстров прокомментировал победу над "Спартаком" в матче легенд.
Фото: РФС