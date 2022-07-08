"Всегда был против направления академии "Краснодара". Почему у них нет Макарова, Лесового, Бакаева? Они не нужны. Уткин не нужен, Шапи не нужен. Нужны те, кто бегает. Где личности? Принципы тренировок "Краснодара" - тактика, тактика, тактика. Личностей нет, а академия должна формировать личности", - высказался Бердыев.
Напомним, Курбан Бердыев в июне возглавил иранский "Трактор". В новой команде он совмещает должности главного тренера и технического директора.
В сезоне-2015/2016 "Ростов" под руководством Бердыева стал серебряным призёром РПЛ.
С "Рубином" российский тренер дважды становился чемпионом России (2008, 2009), стал обладателем Кубка России (2011/2012), обладателем Суперкубка России (2010, 2012).
Источник: "Коммент.Шоу"
Бердыев: почему у "Краснодара" нет Макарова, Лесового, Бакаева? Уткин и Шапи не нужны. Где личности?
Бывший главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев раскритиковал академию "Краснодара".
Фото: "Чемпионат"